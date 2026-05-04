রাতে বাড়ি ফেরেননি ধান ব্যবসায়ী, সকালে বাড়ির কাছে মিলল গলাকাটা লাশ

রাতে বাড়ি ফেরেননি ধান ব্যবসায়ী, সকালে বাড়ির কাছে মিলল গলাকাটা লাশ
ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলায় এক ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে বাঘবেড় ইউনিয়নের দিঘীরপাড় গ্রামে বাড়ির কাছে এক পুকুরপাড় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম দুলাল মিয়া (৫৪)। তিনি উপজেলার একই গ্রামের বাসিন্দা এবং পেশায় ধান ব্যবসায়ী।
পুলিশ ও স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, দুলাল মিয়া স্থানীয় মুন্সিরহাট বাজারে ধানের ব্যবসা করেন। গতকাল রোববার রাতে তিনি বাজার থেকে বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের লোকজন ধারণা করেছিলেন, তিনি হয়তো ব্যবসায়িক কাজে বাইরে কোথাও গেছেন। কিন্তু আজ সকালে বাড়ি থেকে ৩০০ গজ দূরে একটি পুকুরপাড়ে দুলালের গলাকাটা লাশ দেখতে পান স্বজনেরা।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।
দুলালের চাচাতো ভাই জামান খান বলেন, ‘এলাকায় কারও সঙ্গে ভাইয়ের (দুলাল) কোনো বিরোধ ছিল না। কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হলো বা কারা হত্যা করল, এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।’
লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে জানিয়ে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘কারা ও কী কারণে হত্যা করেছে, তা উদ্ঘাটনে আমরা কাজ করছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।’