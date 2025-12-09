জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে দুর্বৃত্তরা নয়ন আলী নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে। গতকাল সোমবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। নয়ন শিবগঞ্জের নয়ালাভাঙা ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের আবদুল করিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় বাবুপুর মোড় এলাকায় নয়নকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুই পা ও দুই হাতে কোপ মেরে গুরুতর আহত করা হয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে নেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র চিকিৎসক শংকর কে বিশ্বাস বলেন, সোমবার রাত ৮টা ১০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক নয়নকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন দাবি করছেন, নয়ন আলী স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

তবে বিএনপির শিবগঞ্জ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক ও নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনা বিএনপির কোনো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ঘটেনি। যখন যারা ক্ষমতায়, নয়ন তাদের সঙ্গে থাকেন। বিএনপিতে তাঁর কোনো পদ নেই।

শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ূন কবির বলেন, নয়নের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। ঘাতকদের ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

