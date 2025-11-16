জেলা

নানা অসিলায় নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা চলছে: খন্দকার মোশাররফ হোসেন

প্রতিনিধি
দাউদকান্দি, কুমিল্লা
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে নির্বাচনী গণমিছিলের আগে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন। রোববার বিকেলে শহীদ রিফাত পার্কের সামনেছবি: প্রথম আলো)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, ‘নানা ধরনের অসিলা সৃষ্টি করে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা চলছে। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনকে বিলম্ব করার চেষ্টা চলছে। আজকে আমি আপনাদের অনুরোধ করতে চাই যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার জন্য। আপনারা গত ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে ভোট দিতে পারেননি। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের ভোটটি যেন নিজেই দিতে পারেন, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। দলকে সংগঠিত করতে হবে।’

আজ রোববার বিকেলে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা সদরের শহীদ রিফাত পার্কের সামনে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দাউদকান্দিতে প্রথম প্রাক্‌-নির্বাচনী গণমিছিলের আগে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা রকম অবান্তর কথাবার্তা হচ্ছে। আপনারা (নেতা-কর্মী) অবান্তর কথা কানে না নিয়ে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ও ধানের শীষ প্রতীককে জয়যুক্ত করার জন্য প্রস্তুতি নেন। আমরা জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট একসাথে চেয়েছি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তা মেনে নিয়েছে। সে জন্য বর্তমান সরকারকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য এ দেশের মানুষ ১৬ বছর ধরে অপেক্ষা করেছেন। নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনভাবে নিজেদের পছন্দের প্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন। কিন্তু এই নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। এত দিনের যে প্রত্যাশা, নিজেদের ভোট নিজেদের হাতে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে দিয়ে প্রতিনিধি বানিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাবেন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা মিলে সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই সরকার হবে জনগণের সরকার। সংসদ সদস্যরা হবে জনগণের সংসদ সদস্য। কিন্তু বর্তমান সরকার নির্বাচনের ঘোষণা করার পর কেউ কেউ বলছেন, নির্বাচনপদ্ধতিকে পিআর পদ্ধতি করতে হবে।...আমি এটা পছন্দ করি না।’

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্বাচিত সরকারের বিকল্প নেই মন্তব্য করে খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘বিএনপি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আসছে। গত ১৬ বছর আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছি। তার জন্য আমরা আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী সরকারের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছি।’

দাউদকান্দি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোহাম্মদের সভাপতিত্বে জনসভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য খন্দকার মারুফ হোসেন, কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবুল হাশেম, দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ লতিফ ভূঁইয়া, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক জসীম উদ্দীন, পৌর বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক সওগাত চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন