চাকসু নির্বাচনের দুদিন আগে ছাত্রদল নেতাকে আজীবন বহিষ্কার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ মামুন উর রশিদকে আজীবনের জন্য সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সংগঠনের ঘোষিত প্যানেলের বাইরের এক প্রার্থীকে সমর্থনের অভিযোগ ওঠার পর মামুনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক নেতাও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কেবল সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে মামুনকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব স্তরের নেতা-কর্মীদের মামুন উর রশিদের সঙ্গে কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁরা।
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন বলেন, চাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতারা ক্যাম্পাসে অবস্থান করেছেন। এ সময় তাঁরা মামুনের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ পেয়েছেন। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সংগঠন শেষ পর্যন্ত বহিষ্কারের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।
আলাউদ্দিন মহসিন আরও বলেন, ‘আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্যানেল ঘোষণা করেছি; কিন্তু প্যানেলের বাইরে গিয়ে তাঁর অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।’
জানতে চাইলে বহিষ্কার হওয়া মোহাম্মদ মামুন উর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পদে থাকলেও তাঁর কোনো মতামত নেওয়া হতো না। তাই অনেক আগেই কমিটি থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্রদলের প্যানেলের বাইরের কাউকে সমর্থন করার অভিযোগ সত্য নয়।
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে দাবি করে মোহাম্মদ মামুন উর রশিদ আরও বলেন, প্যানেল ঘোষণার সময় তাঁর কোনো মতামত নেওয়া হয়নি। ছাত্রদলের অনেকেই প্যানেলের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।
২০২৩ সালে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের অনুমোদিত আংশিক কমিটির অধীন কার্যক্রম পরিচালনা করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল। ওই কমিটিতে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মহসিনকে সভাপতি ও আবদুল্লাহ আল নোমানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এ ছাড়া মামুনুর রশিদ জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি, মো. ইয়াসিন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং সাজ্জাদ হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।