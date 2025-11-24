ছাত্রদল নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি ফজলে করিমের রিমান্ড মঞ্জুর
চট্টগ্রামে ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম হত্যা মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আজ সোমবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইব্রাহিম খলিল শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। কারাগার থেকে রিমান্ড শুনানিতে ভার্চ্যুয়ালি অংশগ্রহণ করেন এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী। এর আগে ২৩ নভেম্বর নগরের চকবাজার থানার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি চট্টগ্রামের পরিদর্শক নাছির উদ্দীন ফজলে করিমের পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিলেন।
সরকারি কৌঁসুলি রিয়াদ উদ্দীন প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্রদল নেতা নুরুল আলম হত্যা মামলায় এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
মামলার এজাহারে বলা হয়, রাউজানের নোয়াপাড়া ইউনিয়নের সাদারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের তৎকালীন সহসাধারণ সম্পাদক নুরুল আলমকে ২০১৭ সালের ২৯ মার্চ রাতে নগরের চন্দনপুরার বাসা থেকে সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিমের নির্দেশে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। রাউজান থানার এসআই শেখ মুহাম্মদ জাবেদ এ ঘটনায় নেতৃত্ব দেন। এরপর নুরুলকে মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যাওয়া হয় নোয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজের মাঠে। সেখানে চোখ ও মুখ-হাত বেঁধে সারা রাত চালানো হয় নির্যাতন। পরে তাঁকে মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যার পর ঘটনাস্থলের ৬ কিলোমিটার দূরের বাগোয়ান ইউনিয়নের খেলারঘাট কর্ণফুলী নদীর তীর রক্ষা বাঁধের ওপর লাশ ফেলে রাখা হয়। পরদিন ৩০ মার্চ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। ২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর চকবাজার থানায় নিহতের স্ত্রী সুমি আক্তার বাদী হয়ে মামলা করেছিলেন। মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীকে প্রধান করে ১৭ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ৩০ থেকে ৪০ জনকে আসামি করা হয়েছিল।
গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তের আবদুল্লাহ পুর থেকে ফজলে করিমকে গ্রেপ্তার করে বিজিবি।