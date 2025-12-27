শহীদ ওসমান হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে সিলেটে সড়কে অবস্থান কর্মসূচি

শহীদ ওসমান হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে সিলেটে সড়কে অবস্থান কর্মসূচি
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সিলেটে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। ইনকিলাব মঞ্চ সিলেট ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে সিলেট নগরের চৌহাট্টা এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি চলছে।
আজ শনিবার বেলা ৩টা ২০ মিনিটের দিক থেকে সড়কে অবস্থান নেন ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা। এর আগে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় জড়ো হতে থাকেন তাঁরা।
সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান নেওয়ায় চৌহাট্টা-জিন্দাবাজারগামী সড়কের এক পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা অবস্থান কর্মসূচির আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। এ সময় পুলিশ সদস্যদের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওসমান হাদিকে হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে সিলেটে ইনকিলাব মঞ্চের এ কর্মসূচি পূর্বঘোষিত ছিল। এতে অংশ নিতে দুপুর থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের নেতারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় আসতে থাকেন। এ কর্মসূচিতে আরও মানুষ যোগ দিয়েছেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে নেতা–কর্মীরা ওসমান হাদির খুনিদের পাশাপাশি সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। পাশাপাশি ওসমান হাদির ছবিসংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করছেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক মো. হাফিজুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুবুল ইসলাম, সিলেট ইনকিলাব মঞ্চের মুস্তাফিজুর রহমান ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সহসমন্বয়ক ফয়সল হোসেন।
অবস্থান কর্মসূচি থেকে ঘোষণা করা হয়, প্রয়োজনে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। সিলেটে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন। এরপরও শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান কর্মসূচিতে থাকার আহ্বান জানান। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা কিংবা সহিংসতায় জড়ালে এর দায় কেউ নেবেন না বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়।