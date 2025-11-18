কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে দুই কৃষকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে দুই কৃষকের মৃত্যু
কুষ্টিয়ায় পদ্মার চরে চাষের কাজে যাওয়ার সময় নৌকা ডুবে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে ভেড়ামারা উপজেলার ইসলামপুর ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুই কৃষকের নাম আবদুর রশিদ (৫০) ও মামুন (২৮)। তাঁরা বাহাদুর ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় চার কৃষক রশিদ, মামুন, শরীফুল ও সদু একটি নৌকা নিয়ে পদ্মার বাহাদুরপুর ঢাকার চরে আখখেতে চাষের কাজে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ সময় শরীফুল ও সদু সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও রশিদ ও মামুন পানিতে ডুবে নিখোঁজ হন। পরে খোঁজাখুজির পর স্থানীয়রা দুজনের লাশ উদ্ধার করেন।
ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রব তালুকদার বলেন, তাঁরা চারজন একই নৌকায় ছিলেন। নৌকাটি তুলনামূলক ছোট ছিল। যে দুজন নিহত হয়েছেন, তাঁরা সাঁতার জানতেন না। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দুটির সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।