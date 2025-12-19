নারায়ণগঞ্জে সরে দাঁড়ানো বিএনপি প্রার্থী মাসুদুজ্জামানের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা

নারায়ণগঞ্জে সরে দাঁড়ানো বিএনপি প্রার্থী মাসুদুজ্জামানের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা
‘নিরাপত্তা ইস্যুর’ কথা বলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়া নারায়ণগঞ্জ-৫ (শহর-বন্দর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান আবার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আজ শুক্রবার বিকেলে দলের নেতা–কর্মী ও সমর্থকদের ‘চাপের মুখে’ তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন।
আজ শুক্রবার বিকেলে নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা নগরের খানপুর এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে তল্লা এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠান মডেল গ্রুপ ঘেরাও করেন। তাঁকে নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় ফিরে আসার দাবি জানিয়ে নানা স্লোগানও দেন তাঁরা। পরে তিনি কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এই ঘোষণা দেন। সেখানে জেলা ও মহানগর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
১৬ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মাসুদুজ্জামান ‘নিরাপত্তার শঙ্কা ও পারিবারিক চাপের কারণ দেখিয়ে’ আসন্ন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন। তাঁর ওই ঘোষণার পর দলের নেতা–কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাঁরা কয়েক দিন ধরে তাঁকে ফেরাতে সভা-সমাবেশ করে আসছিলেন।
আজ শুক্রবার নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে এক বক্তব্যে মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘আজ আমাদের জন্য শোকাবহ দিন। আমাদের এক ভাই ওসমান হাদি মারা গেছেন। আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদি মর্যাদা দেন।’ তিনি ওসমান হাদির রাজনৈতিক ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেন, বহু রাজনৈতিক দল যখন নির্বাচনের উল্টো পথে হাঁটছিলেন, তখন হাদি তরুণদের নেতৃত্ব দিয়ে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং জীবন দিয়ে জাতিকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।
নিজের আগের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মাসুদুজ্জামান বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর নির্বাচন না করার ঘোষণা দিয়ে আমি আমার দল, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও স্থায়ী কমিটির নেতা–কর্মীদের কষ্ট দিয়েছি। এ জন্য আমি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। আমার আগে আমরা, আমাদের আগে দেশ, ক্ষমতার আগে জনতা, সবার আগে বাংলাদেশ। আজ এই মঞ্চ থেকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি—দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমি তার সঙ্গে একমত থাকব। আমি বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছি এবং নির্বাচনে অংশ নেব ইনশা আল্লাহ।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখন থেকে আপনারাই আমার পরিবার, আপনারাই আমার নিরাপত্তা। নিরাপত্তা নিয়ে আর কোনো শঙ্কা নেই। জীবন বাজি রেখে কাজ করব।’