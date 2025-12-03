জেলা

শিশুর মাথার ওপর দিয়ে গেল বাসের চাকা

প্রতিনিধি
চকরিয়া, কক্সবাজার
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের পেকুয়ায় বাসচাপায় আট বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। তার নাম মোহাম্মদ জিহাদ। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে বানৌজা পেকুয়া সড়কের সাঁকোরপাড় স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ জিহাদ পেকুয়া সদর ইউনিয়নের পূর্ব মেহেরনামা বাঘগুজারা এলাকার নুরুল কাদেরের ছেলে। সে স্থানীয় পূর্ব মেহেরনামা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, জিহাদ সন্ধ্যায় ঘরের জন্য নাশতা কিনে আনতে একটি দোকানে যাচ্ছিল। সাঁকোরপাড় স্টেশন এলাকায় সড়ক পার হতেই জনতা পরিবহন নামের একটি দ্রুতগতির বাস তাকে চাপা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মনিরুল কবির প্রথম আলোকে বলেন, শিশুটির মাথার ওপর দিয়ে বাসের চাকা চলে গেছে। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বাসটি আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন।

পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা বলেন, বাসটি বাসিন্দারা আটক করলেও এর চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন। শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

