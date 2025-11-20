গাজীপুরে ওয়ার্কশপে গ্যাস সিলিন্ডার কাটার সময় অগ্নিকাণ্ড, চারজন দগ্ধ

গাজীপুরে ওয়ার্কশপে গ্যাস সিলিন্ডার কাটার সময় অগ্নিকাণ্ড, চারজন দগ্ধ
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি ওয়ার্কশপে গ্যাস সিলিন্ডার কাটার সময় আগুন ধরে দুই ব্যবসায়ীসহ চারজন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার রাখালিয়াচালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ চারজন হলেন চা বিক্রেতা আলী হোসেন (২৮), ওয়ার্কশপের মালিক মোতালেব হোসেন (৪০), শামিম হোসেন (২৫) ও শফিকুর রহমান (৩৫)। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে রাখালিয়াচালা এলাকায় মোতালেবের ওয়ার্কশপে একটি গ্যাস সিলিন্ডারের ওপরের অংশ কাটা হচ্ছিল। একপর্যায়ে সেই সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বের হতে থাকে এবং আগুন ধরে যায়। পাশের চায়ের দোকানেও আগুন ছড়িয়ে যায়। এতে ওয়ার্কশপের মালিক মোতালেব হোসেন, চায়ের দোকানি আলী হোসেন এবং চা দোকানে বসে থাকা অন্য দুজন দগ্ধ হন। আশপাশের লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
পরে আলী হোসেন, ওয়ার্কশপের মালিক মোতালেব হোসেন ও শামিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। শফিকুর রহমান স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শাহিন হোসেন বলেন, ওয়ার্কশপের মালিক মোতালেবকে গ্যাস সিলিন্ডার কাটতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারপরও মোতালেব জোর খাটিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার কাটছিলেন। তখন তীব্র বেগে গ্যাস বের হতে থাকে এবং আগুন ধরে আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ইফতেখার রায়হান বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। তবে সেখানে তিন থেকে চারজন দগ্ধ হয়েছেন বলে খবর পেয়েছি। তাঁরা সবাই আশঙ্কামুক্ত।’