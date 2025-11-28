বরিশালে পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালানো ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

বরিশালে পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালানো ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার
গ্রেপ্তার এড়াতে পুলিশ সদস্যের হাতে কামড় দিয়ে পালানোর ঘটনায় বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের এক নেতাকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। আজ শুক্রবার কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।
ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীনের পক্ষে দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুম হাওলাদারকে ছাত্রদলের সব পদ ও প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এর আগে ১৫ নভেম্বর রাত আড়াইটার দিকে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার একদল পুলিশ নগরের ভাটারখাল এলাকায় মাসুম হাওলাদারকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযানে যায়। এ সময় মাসুমের পরিবার ও আশপাশের লোকজন পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাঁরা লাঠি ও ইট ছুড়লে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নাসিম হোসেনসহ তিন পুলিশ সদস্য আহত হন। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মাসুম এক পুলিশ সদস্যের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান। তবে ঘটনাস্থল থেকে তাঁর স্ত্রী রিমি বেগম, ভাই সোহেল হাওলাদার, বোন শিল্পী আক্তার ও বন্ধু রিফাতকে আটক করে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, পালিয়ে যাওয়ার তিন দিন পর আবার অভিযান চালিয়ে মাসুম হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে মাসুম ছাত্রদলের নাম ব্যবহার করে একের পর এক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা, মাদক বিক্রি ও ছিনতাইয়ের সঙ্গেও তাঁর সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, মাসুম বর্তমানে মাদকসহ তিনটি মামলায় কারাগারে রয়েছেন।