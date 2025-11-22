জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাত্র ও যুব উৎসব

নির্বাচনে জয়ী হলে আমরা জনগণের খাদেম হব, শাসক নয়: জামায়াত নেতা বুলবুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ছাত্র ও যুব উৎসবে সমবেত জামায়াতের নেতা–কর্মীরা। শনিবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠেছবি: প্রথম আলো

‘নির্বাচনে জয়ী হলে আমরা জনগণের খাদেম হব, শাসক নয়। আমরা নির্বাচিত হলে এখানে কোনো দুর্নীতি, চাঁদাবাজি থাকবে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।’

শনিবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ছাত্র ও যুব উৎসবে ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) জামায়াতের আমির ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী নুরুল ইসলাম বুলবুল এ কথা বলেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ উন্নয়ন ফোরাম আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল ইসলাম আরও বলেন, ‘মানুষ পরিবর্তন চায়। তারা জাতীয় পার্টি দেখেছে, বিএনপি দেখেছে, আওয়ামী লীগ দেখেছে, এবার দাঁড়িপাল্লাকে দেখবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জকে আমরা একটি মডেল চাঁপাইনবাবগঞ্জ হিসেবে গড়ে তুলব।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উন্নয়ন ফোরামের সেক্রেটারি ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আবু বকর। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে জামায়াতের প্রার্থী রাজশাহী মহানগর জামায়াতের আমির কেরামত আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (নাচোল-গোমস্তাপুর-ভোলাহাট) আসনে জামায়াতের প্রার্থী জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মিজানুর রহমান, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরের (দক্ষিণ) সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (রাসকু) ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) ভিপি ইব্রাহিম হোসেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবু জার গিফারি, রাজশাহী জোনের জামায়াতের সহকারী পরিচালক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বিকেলে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দুপুর থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে জমায়েত হতে থাকেন জামায়াতের নেতা–কর্মীরা। বিকেলে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠ। সন্ধ্যার পর ছিল কবিতা আবৃত্তি, নাটক ও গম্ভীরার আয়োজন।

