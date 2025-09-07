বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
সিদ্ধিরগঞ্জে সজীব হত্যার ১৩ মাস পর মামলা, শেখ হাসিনাসহ আসামি ১৯৫
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ সজীব (১৭) নামের এক দোকান কর্মচারীর মৃত্যুর ১৩ মাস পর নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা হয়েছে। মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানসহ আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের আসামি করা হয়েছে।
সজীবের বাবা সালাউদ্দিন (৩৬) গত বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জ আদালতে আবেদন করলে আদালতের নির্দেশে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলাটি করা হয়।
সজীব ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সিদ্ধিরগঞ্জের শিমরাইল আহসান উল্লাহ সুপার মার্কেটের একটি হার্ডওয়্যার দোকানে কর্মচারী ছিলেন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালীর কাবিলপুর এলাকায়। গত বছরের ২১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় শিমরাইল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন সজীব। পরে তাঁকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহীনুর আলম প্রথম আলোকে বলেন, আদালতের নির্দেশে সজীব হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় এজাহারে ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।