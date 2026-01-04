দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় জামায়াতের প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ

কুড়িগ্রাম–৩ আসন
দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় জামায়াতের প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল, নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ
দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। বর্ধিত সময়ের পরও নাগরিকত্ব ত্যাগের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় আজ রোববার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার আবু বক্কর সিদ্দিক বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত শুক্রবার দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের সময় মাহবুবুল আলমের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়। পরে আজ রোববার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিলেও তিনি যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন বাতিলসংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ জমা দিতে পারেননি। এ কারণে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
এদিকে জামায়াতের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের খবরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছেন জামায়াতের দুই শ থেকে আড়াই শ নেতা-কর্মী ও সমর্থক। এ সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের সময় দলটির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। পরে প্রশাসনের পক্ষে আপিল করার সুযোগ থাকার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে জামায়াতের প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহী সাংবাদিকদের বলেন, আজ দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসক তাঁকে কাগজপত্র নিয়ে ডেকেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের যথাযথ সুযোগ না দিয়েই মনগড়াভাবে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, চাপের মুখে পড়ে বা কোনো বিশেষ এজেন্ডা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে কথা বলতে কুড়িগ্রাম জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, দাখিল করা মনোনয়নপত্রে অসংগতি থাকায় তা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ আছে। প্রার্থী চাইলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করতে পারবেন।