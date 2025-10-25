বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব শুরু

বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব শুরু
হেমন্তের সকালে হালকা শীতের সঙ্গে মিষ্টি রোদ। এমন মনোরম আবহে শিক্ষার্থীদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে স্কলার্সহোম কলেজের মেজরটিলা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ। রঙিন ব্যানার, হাতে প্রজেক্টের বোর্ড আর উৎসুক মুখ—সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে কলেজজুড়ে।
এমন আনন্দঘন পরিবেশে আজ শনিবার শুরু হয়েছে ‘বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা’ বিজ্ঞান উৎসবের সিলেট আঞ্চলিক পর্ব। সকাল সাড়ে নয়টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার প্রত্যয়ে আয়োজনটির উদ্বোধন করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অতিথিরা বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. সাজেদুল করিম, স্কলার্সহোম কলেজ মেজরটিলা সিলেট ক্যাম্পাসের অধ্যক্ষ মো. ফয়জুল হক, বিকাশের ইভিপি ও রেগুলেটরি অ্যান্ড অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান হুমায়ূন কবির, বিজ্ঞানচিন্তার সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ, প্রথম আলো সিলেটের নিজস্ব প্রতিবেদক সুমনকুমার দাশ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিলেট বন্ধুসভার সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ফারিহা ফিমা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্ন্যাকস পার্টনার হিসেবে ছিল ড্যান ফুডস লিমিটেড। সহযোগিতায় ছিল সিলেট বন্ধুসভা।
উৎসবে সিলেট বিভাগের চার জেলার বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের ৫৫২ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে। এর মধ্যে চার শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট প্রদর্শন করছে। আয়োজনে আরও আছে বিজ্ঞানভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তৃতা ও ম্যাজিক শো।
আঞ্চলিক পর্বে কুইজে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সেরা ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের মধ্যে আছে সনদ, মেডেল, বইসহ নানা উপহার। পাশাপাশি বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। জাতীয় পর্বে বিজয়ীদের জন্য থাকবে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার।
সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তুলতে বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তা যৌথভাবে এই বিজ্ঞান উৎসবের আয়োজন করছে। ইতিমধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট পর্বের মাধ্যমে শেষ হচ্ছে আঞ্চলিক আয়োজন। এরপর ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্ব।