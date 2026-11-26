গোপালগঞ্জে এমএফএস অ্যাকাউন্টে লেনদেনে ভোগান্তি
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গোপালগঞ্জে বুধবার দুপুর থেকে হঠাৎ বিকাশ, নগদ, রকেটসহ বহু এমএফএস গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নেওয়া তামান্না তাহার মতো শত শত গ্রাহক জরুরি লেনদেন করতে না পারায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। অ্যাকাউন্ট বন্ধের কারণ ও সময়কাল না জানায় গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, আইন অনুযায়ী সন্দেহজনক লেনদেনের কারণে এসব হিসাব সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে।