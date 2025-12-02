জেলা

হবিগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপের চালকসহ নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
হবিগঞ্জে ঢাকা–সিলেট মহাসড়কে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আজ মঙ্গলবার সকালে হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার মৌচাক এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের বাহুবলে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপ ভ্যানের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা–সিলেট মহাসড়কের মৌচাক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন পিকআপ ভ্যানের চালক আশরাফুল মো. মুক্তাকিম (৪২) ও সবজি ব্যবসায়ী লিটন গাজী (৫৫)। আশরাফুলের বাড়ি সিলেটের শাহপরান এলাকায় এবং লিটন কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সবজিবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি সিলেটের দিকে যাচ্ছিল। সকাল সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা–সিলেট মহাসড়কের মৌচাক এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবোঝাই একটি ট্রাকের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই পিকআপ ভ্যানের চালক নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় পিকআপে থাকা সবজি ব্যবসায়ী লিটন গাজীকে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বেলা একটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তমাল সরকার প্রথম আলোকে বলেন, পিকআপ ভ্যানের চালক আশরাফুলের লাশ শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানায় আছে। লিটন গাজীর লাশটি সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের মর্গে আছে। নিহত আশরাফুলের লাশ পরিবারের সদস্যরা এলে হস্তান্তর করা হবে। পুলিশের পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ট্রাক ও পিকআপ ভ্যান জব্দ করা হয়েছে, তবে ট্রাকচালক পলাতক। ঘন কুয়াশা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

