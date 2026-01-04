বাবার মৃত্যুর খবরে বাড়িতে ফিরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

বাবার মৃত্যুর খবরে বাড়িতে ফিরে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার
বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে এসে ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলায় মো. ফারুক আহমেদ (৩০) নামের এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে গৌরীপুর ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ফারুক আহমেদের বাড়ি গৌরীপুর ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামে। তিনি গৌরীপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। রাজধানী ঢাকায় একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে ফারুকের বাবা আলাল উদ্দিন (৭৫) বার্ধক্যের কারণে মারা যান। খবর পেয়ে শুক্রবার বাড়িতে ফিরে বাবার জানাজায় অংশ নিয়ে দাফন সম্পন্ন করেন। রোববার ফারুকের বাড়িতে বাবার আত্মার মাগফিরাত কামনায় মিলাদের আয়োজনের প্রস্তুতি চলছিল। এর মধ্যেই শনিবার রাতে তিনি গ্রেপ্তার হন।
ফারুকের স্ত্রী লিমা বেগম বলেন, ‘আমার শ্বশুরের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঢাকা থেকে বাড়িতে আসেন স্বামী। রোববার বাড়িতে চার দিনের মিলাদ শেষে তাঁর কর্মস্থলে ফেরার কথা ছিল। শনিবার রাতে তিনি পাশের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।’
গৌরীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল হাসান বলেন, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে গৌরীপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে করা নাশকতার মামলায় ফারুক হোসেনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও ছিল। আজ তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।