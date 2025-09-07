কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের তারিখ নির্ধারণ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের তারিখ নির্ধারণ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৭ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তন বর্ণাঢ্য আয়োজন এবং স্মরণীয় করে রাখতে ব্যাপক প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ রোববার সমাবর্তন কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. হায়দার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
উপাচার্য জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. সাহাবুদ্দিনের অনুমোদন সাপেক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তনের তারিখ আগামী ৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সমাবর্তনে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা ছাড়া ডিসেম্বরের আগে যাঁদের অনার্স শেষ হয়ে সার্টিফিকেট হয়ে যাবে, তাঁরাও সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দ্বিতীয় সমাবর্তন বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুনি নেওয়া হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। এ ছাড়া সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফয়েজ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্র জানায়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি। প্রথম সমাবর্তনে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এবার ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে ফার্মেসি বিভাগে স্নাতক সম্পন্ন করতে পাঁচ বছর সময় লাগায় ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ সমাবর্তনে শেষ পর্যন্ত না-ও থাকতে পারেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, ‘দীর্ঘ সময় পর আমরা আবারও সমাবর্তনের আয়োজন করছি। যদিও প্রতিবছর করার কথা থাকলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয় না। আশা করি, এর পর থেকে আমরা আরও দ্রুত সমাবর্তনের আয়োজন করব।’