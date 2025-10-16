জেলা

চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ইপিজেডের একটি কারখানায় আগুন জ্বলছে। আজ দুপুরে তোলাছবি: আবু সৈয়দ মোহাম্মদ তামান্না নামের একজনের ফেসবুক থেকে নেওয়া

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে ইপিজেডের ৫ নম্বরের অ্যাডামস ক্যাপ নামে একটি কারখানায় আগুনের ঘটনা ঘটে। কারখানাটিতে হাসপাতালে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরি করা হতো।

কারখানায় আগুন জ্বলছে
ছবি: প্রথম আলো

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বহুতল কারখানার ওপরের তলায় আগুন জ্বলছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। কারখানাটিতে কত শ্রমিক ছিলেন, কেউ আটকা পড়েছেন কি না, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ নিয়ন্ত্রণকক্ষ জানায়, কারখানায় আগুনের ঘটনা শুনে ফায়ার সার্ভিসের মোট ১৪টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ইপিজেডের ভেতরে একটি কারখানায় আগুন লেগেছে। সেখানে মেডিকেল একসেসরিজ তৈরি হতো। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।

