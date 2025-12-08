প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে ব্রাকসু নির্বাচন হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে: ছাত্রদল

প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে ব্রাকসু নির্বাচন হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে: ছাত্রদল
প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচন হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের নেতারা। আজ সোমবার দুপুরে ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী সংসদের ব্যানারে’ সংবাদ সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন তাঁরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ পাশে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মাইদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের সভাপতি তুহিন রানা, লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী ও শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক জহির রায়হান।
সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতারা অভিযোগ করেন, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের চরম অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার কারণে ব্রাকসু আজ হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভোটার তালিকায় অসংখ্য ভুলত্রুটি নিয়ে তড়িঘড়ি করে একটি বিতর্কিত নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন কথা দিয়েছিল, ভোটার তালিকায় বিদ্যমান ভুলত্রুটি সংশোধন করে পরবর্তী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। কিন্তু ত্রুটিগুলো নিয়ে আবারও একটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি তুহিন রানা বলেন, ‘চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। সেখানে পূর্বের অসংগতিগুলো রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় অসংগতি রেখেছে—এটা আমরা মেনে নিব না।’
এদিকে নির্বাচনের তারিখ ঠিক রেখে গত ৩ ডিসেম্বর ব্রাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের পুনঃ তফসিল দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নতুন তফসিল অনুযায়ী ব্রাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ডিসেম্বর। তফসিল অনুযায়ী আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন। মনোনয়ন দাখিল (ডোপ টেস্টের রিপোর্টসহ) করা যাবে ৯ ডিসেম্বর। মনোনয়ন বাছাই করা হবে ১০ ডিসেম্বর। একই দিনে প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ১১ ডিসেম্বর প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি ও মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। ২৪ ডিসেম্বর বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।