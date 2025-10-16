জেলা

রেললাইনের ওপর বসে ছিলেন, তিনবার হুইসেল দেওয়ার পরও সরলেন না

প্রতিনিধি
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড রেলওয়ে স্টেশনছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

রেললাইনের ওপর বসে ছিলেন তিনি। ওই পথে আসা ট্রেনের চালক তাঁকে দেখতে পেয়ে তিনবার হুইসেলও দেন। তবে এরপরও সরেননি ওই ব্যক্তি। শেষে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার দিকে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরা স্টেশন এলাকায় চট্টগ্রামমুখী রেললাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মহানগর প্রভাতি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ওই ব্যক্তির (৩৫) নাম ও ঠিকানা জানা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

রেলওয়ে পুলিশের সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক আশরাফ ছিদ্দিক প্রথম আলোকে বলেন, রেললাইনের ওপর বসে ছিলেন ওই ব্যক্তি। এ সময় মহানগর প্রভাতি এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম নগরের দিকে যাওয়ার সময় তিনবার হুইসেল দেয়। কিন্তু ওই ব্যক্তি হুইসেল শুনতে পাননি। দূর থেকে স্টেশন মাস্টার ও লোকজন তাঁকে সরে যাওয়ার জন্য চিৎকার করলেও লাভ হয়নি। পরে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এসআই আশরাফ ছিদ্দিক আরও বলেন, তিনি পুলিশের সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেন। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠান। এই ঘটনায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

