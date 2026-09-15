বাগেরহাটে মতবিনিময় সভা
ইউ গেট আউট ফ্রম দিস রুম, সিভিল সার্জনকে আইনমন্ত্রী
বাগেরহাটে এক অনুষ্ঠান চলাকালে একাধিক বার মুঠোফোন বেজে ওঠা ও কথা বলায় জেলা সিভিল সার্জনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। এ সময় তিনি বলেন, ‘এই, আপনি, সিভিল সার্জন সাহেব, ইউ গেট আউট ফ্রম দিস রুম (আপনি সভা থেকে বের হয়ে যান)।’
আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত দুটি দপ্তরের কর্মকর্তা ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা হয়েছে এই প্রতিবেদকের। তাঁরা জানান, মতবিনিময়ের সময় আইনমন্ত্রীর কাছাকাছিই বসে ছিলেন সিভিল সার্জন আ স মো. মাহবুবুল আলম। মন্ত্রীর ডান পাশে ছিলেন জেলা প্রশাসক, খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি ও পুলিস সুপার। সভা চলাকালে সিভিল সার্জনের মুঠোফোন কয়েকবার বেজে ওঠে। তিনি মুঠোফোন নিয়ে বাইরেও চলে যান।
সর্বশেষ মন্ত্রী বক্তব্য দেওয়ার সময় সিভিল সার্জনের মুঠোফোন আবার বেজে ওঠে। এরপর তাঁর উদ্দেশে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘এই, আপনি, সিভিল সার্জন সাহেব, ইউ গেট আউট ফ্রম দিস রুম। আপনি চারবার টেলিফোন...এখান থেকে নেমেছেন, উঠছেন, এই করেছেন। ইউ আর নট টু বিজি লাইক আদার পিপল। জাস্ট গেট আউট ফ্রম দিজ রুম।’
তখন পেছন থেকে কেউ একজন বলে ওঠেন, ‘বের হন।’ এ সময় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান সিভিল সার্জন মাহবুবুল আলম।
এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘দিস ইজ ইনডিসেন্ট (এটা অশোভন), দিজ ইস আ মিস কন্ডাক্ট (এটা অসদাচরণ)। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট (আপনি এটা বুঝেছেন?)। বসেন, এখানে। ফোনটা বন্ধ করে বসেন।’
আইনমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আপনি, চারবার এখান থেকে বসছেন–উঠছেন, বক্তাদের অ্যাটেনশন (মনোযোগ) আপনি ডাইভার্ট (ভিন্ন দিকে নেওয়া) করেছেন। আমরা এখানে সিরিয়াস বিজনেসে বসছি (গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছি)।’
অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রীর এই অংশটুকুর একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।