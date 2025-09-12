জেলা

সিরাজগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার ঢুকে গেল দোকানে, ব্যবসায়ী নিহত

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় দুর্ঘটনার পর প্রাইভেট কারটি আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সিরাজগঞ্জ-কড্ডা আঞ্চলিক সড়কের কাশিয়াহাঁটা এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কার দোকানে ঢুকে পড়ায় এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরেক ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সিরাজগঞ্জ-কড্ডা আঞ্চলিক সড়কের কাশিয়াহাঁটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম হাফিজুল ইসলাম (৩৫)। তিনি সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কাশিয়াহাঁটা গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় তেল ব্যবসায়ী। অন্যদিকে আহত আমির হোসেন (৪২) একই গ্রামের বাসিন্দা ও কাঁচামাল ব্যবসায়ী। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আজ সকালে ঘটনাস্থলে মাসুদ ইলেকট্রনিকস নামের একটি দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে হাফিজুল, আমিরসহ কয়েকজন গল্প করছিলেন। এ সময় সিরাজগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা কড্ডার মোড়গামী একটি প্রাইভেট কার বেপরোয়া গতিতে গিয়ে মাসুদ ইলেকট্রনিকসসহ আশপাশের আরও দুটি দোকান ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে। এ ঘটনায় হাফিজুল ও মাসুদ গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে হাফিজুলকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, চালকসহ প্রাইভেট কারটিতে পাঁচজন ছিলেন। তাঁরা শহরের দিক থেকে আসছিলেন। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির ভেতর উচ্চ স্বরে গান বাজছিল। গাড়িটির দুই নারী যাত্রী মাথায় হালকা আঘাত পেয়েছেন। তাঁদের নিয়ে শহরের দিকে চলে যান আরেক যাত্রী। এ ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা গাড়ির চালকসহ দুজনকে মারধর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।

আটক দুজনকে আইনের আওতায় আনার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মর্জিনা খাতুন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাজ করছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে।

