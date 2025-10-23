ময়মনসিংহে শ্যামাপূজার মণ্ডপে চাঁদাবাজি, ৩ জনকে ছুরিকাঘাত, আটক ১

ময়মনসিংহে শ্যামাপূজার মণ্ডপে চাঁদাবাজি, ৩ জনকে ছুরিকাঘাত, আটক ১
ময়মনসিংহ নগরের বড় কালীবাড়ি এলাকায় শ্যামাপূজার মণ্ডপে ছুরিকাঘাতে উদ্যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ তিনজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে নগরীর বড় কালীবাড়ি এলাকার বন্ধুসংঘ শ্যামাপূজা মণ্ডপে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন বড় কালীবাড়ি বন্ধুসংঘ শ্যামাপূজা উদ্যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাধন সরকার (৫৭), মানিক সরকার (২৮) ও তাঁর স্ত্রী ভারতী সরকার (২৪)। তাঁরা একই এলাকার বাসিন্দা। এর মধ্যে ভারতী সরকারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাজধানীর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে আটক মামুন আহমেদও (৩৫) বড় কালীবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।
বন্ধুসংঘ শ্যামাপূজা উদ্যাপন কমিটির সভাপতি রতন পাল জানান, প্রতিবারই পূজার সময় তাঁদের কাছে চাঁদা চান মামুন। এবারও তিনি টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু টাকা না দেওয়ায় পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদকসহ তিনজনকে ছুরিকাঘাত করেন মামুন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোতয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিবিরুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত মামুন মণ্ডপে গিয়ে একজনের কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। এ সময় বাগ্বিতণ্ডার জেরে মানিক সরকারের গলায় ছুরিকাঘাত করেন মামুন। পরে তাঁর স্ত্রী ভারতী এগিয়ে গেলে তাঁকেও ছুরিকাঘাত করা হয়। তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে সাধন সরকারও ছুরিকাহত হন। মানিক ও সাধনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত মামুনের বিরুদ্ধে আগেও মারামারির মামলা আছে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।