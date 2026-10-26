হাতীবান্ধা সীমান্তে আলো জ্বেলে, ড্রোন দিয়ে রাতভর তল্লাশি, সেই ‘বাঘ’ কি পাওয়া গেল

হাতীবান্ধা সীমান্তে আলো জ্বেলে, ড্রোন দিয়ে রাতভর তল্লাশি, সেই ‘বাঘ’ কি পাওয়া গেল
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার আমঝোল সীমান্তে বন্য প্রাণীর আক্রমণে তিনজন আহত হওয়ার পর পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর থেকে প্রাণীটিকে শনাক্ত ও উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজিবি ও বন বিভাগ। তবে আজ সোমবার সকাল ১১টা পর্যন্ত প্রাণীটিকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
ঢাকা থেকে বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ টিমের চার সদস্যসহ লালমনিরহাট, হাতীবান্ধা ও রংপুরের ১১ কর্মকর্তা-কর্মচারী রোববার সন্ধ্যা থেকে হাতীবান্ধার উত্তর আমঝোল এলাকায় সরেজমিনে কাজ করছেন। তাঁরা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে লালমনিরহাট ১৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, বিজিবিও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।
১৫ বিজিবির অধিনায়ক বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গতকাল সন্ধ্যার আগে ও পরে আমঝোল সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে বিজিবি ৪–৫টি ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এর আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার গোপালপুর ৭৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডারকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ায় প্রয়োজন হলে বিজিবি তাদের এলাকায় গুলি করতে পারে—এ বিষয়েও বিএসএফকে জানানো হয়।
গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে রাতভর বন্য প্রাণীটিকে শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলে। এ সময় শত শত টর্চ ও মুঠোফোনের আলো নিয়ে স্থানীয় লোকজন এলাকায় অবস্থান করেন। বিজিবিও ড্রোন ব্যবহার করে প্রাণীটিকে শনাক্তের চেষ্টা করে। পাশাপাশি এলাকায় সতর্কতামূলক মাইকিং করা হয়।
রোববার গভীর রাতে লালমনিরহাট ১৫ বিজিবির পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৫ অক্টোবর বিকেল আনুমানিক পাঁচটার দিকে বনচৌকি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার উত্তর আমঝোলে সীমান্ত পিলার ৯০৫/১১ এস থেকে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে বাঘের আক্রমণে তিনজন আহত হন।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্থানীয় বাসিন্দা শরিফা বেগম (৩০) হারিয়ে যাওয়া ছাগল খুঁজতে ধানখেতের পাশের এলাকায় গেলে তাঁকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে একটি বাঘ। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে বাঘটির আক্রমণে আরও দুজন আহত হন।
যে স্থানে বাঘটিকে ছাগলের ওপর আক্রমণ করতে দেখা গেছে, সেই স্থান পরিদর্শন করে আক্রান্ত মৃত ছাগলের দেহে আঘাতের ধরন ও গভীরতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রাণীটিকে চিতাবাঘ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের কাজ চলছে।আনিসুর রহমান, লালমনিরহাট জেলা সামাজিক বনায়ন, নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বিজিবি জানায়, খবর পেয়ে টহল দলের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে ফাঁকা গুলি ছোড়েন। এতে বাঘটি ঘটনাস্থল ছেড়ে পাশের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।
প্রাণীটিকে নিরাপদে উদ্ধার এবং আবার লোকালয়ে প্রবেশের ঝুঁকি এড়াতে লালমনিরহাট ১৫ বিজিবির অধিনায়ক জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বন বিভাগকে বিষয়টি জানান। এরপর বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেন।
লালমনিরহাট জেলা সামাজিক বনায়ন, নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনিসুর রহমান সোমবার দুপুরে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, যে স্থানে বাঘটিকে ছাগলের ওপর আক্রমণ করতে দেখা গেছে, সেই স্থান পরিদর্শন করে আক্রান্ত মৃত ছাগলের দেহে আঘাতের ধরন ও গভীরতা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রাণীটিকে চিতাবাঘ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের কাজ চলছে।