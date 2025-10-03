জেলা

লক্ষ্মীপুরে প্রায় সাড়ে তিন কেজির ইলিশ বিক্রি হলো ১০ হাজার টাকায়

প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর
৩ কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ দুপুরে রামগতি উপজেলার মাছঘাটে একটি আড়তে
লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ৩ কেজি ৪০০ গ্রাম ওজনের একটি বড় ইলিশ মেঘনা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে। পরে ইলিশ মাছটি বিক্রি হয়েছে ১০ হাজার টাকায়।

আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার রামগতি মাছঘাটে হেলাল ব্যাপারীর আড়তে ওই বড় মাছটি ডাকে সর্বোচ্চ দামে কিনে নেন অজি উল্যাহ ব্যাপারী। বড় এ ইলিশ কিনতে নিলামে (ডাকে) অংশ নেন অন্তত ১০ জন ব্যবসায়ী। এর আগে সাগরে মাছ শিকার করতে গেলে রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নের জেলে মফিজ মাঝির জালে মাছটি ধরা পড়ে।

ইলিশের ক্রেতা অজি উল্যাহ ব্যাপারী বলেন, ‘আমি ১০ হাজার টাকায় ইলিশটি কিনেছি। ঢাকার মোকামে পাঠাব। আশা করছি, সেখানে ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারব। এত বড় ইলিশ সচরাচর মেলে না। ঢাকায় বড় ইলিশের বিশেষ চাহিদা রয়েছে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, ইলিশ কম পাওয়ায় জেলেরা হতাশ, তবে এ বছর মাঝেমধ্যে বড় আকারের কিছু ইলিশ ধরা পড়ছে।

মফিজ মাঝি জানান, তিন দিন আগে ১০ জন জেলেকে নিয়ে তিনি নদীতে মাছ ধরতে যান। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জাল ফেলার পর তোলার সময় জালে আটকা পড়ে একটি বড় ইলিশ। পরে আড়তে আনলে মাছটি ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

স্থানীয় ব্যবসায়ী মুসা আহম্মেদ বলেন, অভিযানের শেষ দিনে এমন একটি ইলিশ পেয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। ইতিমধ্যে মাছটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। মফিজ মাঝি শুধু ওই বড় ইলিশটিই নয়, আরও মাছসহ প্রায় আড়াই লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেছেন আমাদের মাছঘাটে।

আড়তদার হেলাল ব্যাপারী জানান, মফিজ মাঝি সাগর থেকে বড় ইলিশসহ অনেক মাছ নিয়ে তাঁর গদিতে আসেন। এর মধ্যে ওই একটি ইলিশের দাম ওঠে ১০ হাজার টাকা। পরে সর্বোচ্চ দরদাতা স্থানীয় ব্যবসায়ী অজি উল্যাহ ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করা হয়।

