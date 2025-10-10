নোয়াখালীতে এলাকাবাসী পিটিয়ে মারলেন রাসেলস ভাইপার সাপ

নোয়াখালীতে এলাকাবাসী পিটিয়ে মারলেন রাসেলস ভাইপার সাপ
নোয়াখালীর হাতিয়ার হরণী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় আজ শুক্রবার বিকেলে একটি রাসেলস ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া সাপ দেখা যাওয়ায় স্থানীয় ও নদীর তীরে ঘুরতে আসা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। পরে আতঙ্কিত লোকজন সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন।
নদীর তীরে জোয়ারের পানির সঙ্গে একটি সাপ ঘুরে বেড়ানোর ১৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, নদীর তীরে মানুষদের সতর্ক থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।
স্থানীয় লোকজন জানান, তালহা সিফাত নামের এক ব্যক্তি বিকেলে চেয়ারম্যানঘাট এলাকায় নদীর তীরে ঘুরতে গিয়ে একটি চার-পাঁচ ফুট লম্বা রাসেলস ভাইপার সাপ দেখতে পান। তিনি সাপটির চলাফেরার একটি ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে পোস্ট করেন।
তালহা সিফাত প্রথম আলোকে বলেন, সাপটি নদীর কূলে রাখা জিও টিউব ব্যাগের ওপর দিয়ে একদিকে চলাচল করছে। কিছু সময় পর এটি নদীর তীরবর্তী একটি গাছের গোড়ায় আশ্রয় নেয়। আতঙ্কিত মানুষ ভয় পেয়ে সাপটিকে হত্যা করেছেন।
তালহা আরও বলেন, ‘আমরা সাপটি দেখার পর সাপ উদ্ধারকারী দলকে কয়েকবার ফোন দিয়েছি, কিন্তু তারা কোনো সাড়া দেয়নি। এরপর স্থানীয়রা সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে সাপটিকে মেরে ফেলেন।’
নোয়াখালী উপকূলীয় বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আবু ইউসুফ প্রথম আলোকে বলেন, হাতিয়ার চেয়ারম্যানঘাটে দেখা সাপটি রাসেলস ভাইপার। তিনি বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন বন বিভাগকে খবর দিলে সাপটিকে নিরাপদভাবে অন্যত্র স্থানান্তর করা যেত। কিন্তু কেউ আমাদের অবহিত করেনি।’