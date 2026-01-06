জেলা

চট্টগ্রামে বিল থেকে স্কুলছাত্রের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
মোহাম্মদ শাহেদ ইসলামছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় একটি বিল থেকে এক স্কুলছাত্রের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার পারুয়া ইউনিয়নের হাজারীহাটের হাজারী বিল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল সে।

নিহত স্কুলছাত্রের নামের মোহাম্মদ শাহেদ ইসলাম। সে একই ইউনিয়নের পূর্ব সাহাব্দীনগর মহৎ পাড়ার দুবাইপ্রবাসী মোহাম্মদ আবদুল মোনাফের ছেলে। শাহেদ পারুয়া সাহাব্দীনগর উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

নিহতের স্বজনেরা জানান, গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে শাহেদ ইসলাম বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর আর ঘরে ফেরেনি। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা তাকে খোঁজাখুঁজি করেও পাননি। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে রাঙ্গুনিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকালে হাজারীহাটের হাজারী বিলে গলাকাটা লাশ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন এসে শাহেদ ইসলামের লাশ শনাক্ত করেন। এ সময় সেখানে হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি তৈরি হয়।

রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরমান হোসেন মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, স্কুলছাত্রের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন