জেলা

গাজীপুরে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের নামফলকে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণ

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরে গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালেছবি: প্রথম আলো

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার খাড়াজোড়া এলাকায় গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের নামফলকে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। একই সঙ্গে প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরিত হয়েছে। আজ সোমবার ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এরপর ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে খাড়াজোড়ায় গ্রামীণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক অবস্থিত। পুলিশ ও কারখানার নিরাপত্তাকর্মীরা জানান, প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকের পাশের নামফলকে সকাল পৌনে পাঁচটার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত অগ্নিসংযোগ করে এবং ফটকের সামনে একটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে নামফলকের কিছু অংশ পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

কারখানার নিরাপত্তা সুপারভাইজার সিরাজুল ইসলাম বলেন, ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে কিছু দুর্বৃত্ত কারখানার সামনে থাকা নামফলকে অগ্নিসংযোগ করে এবং একটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। নিরাপত্তাকর্মীরা পাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন।

এক্সকাভেটরে অগ্নিসংযোগ
এদিকে কালিয়াকৈর উপজেলার মেদিআশুলাই এলাকায় একটি এক্সকাভেটরে (মাটি কাটার যন্ত্র) আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে এক্সকাভেটরের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে যায়।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

