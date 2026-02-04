জেলা

নিখোঁজের দুদিন পর সীমান্ত এলাকায় ঝোপে প্রবাসীর ঝুলন্ত লাশ, গ্রেপ্তার ৩

প্রতিনিধি
সিলেট
ইমরান আহমদছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে নিখোঁজের দুই দিন পর সীমান্ত এলাকার একটি ঝোপ থেকে এক প্রবাসীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে কোম্পানীগঞ্জের কামলাঘাট সীমান্ত এলাকায় ঝোপের ভেতর থেকে ইমরানের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নিহত তরুণের নাম ইমরান আহমদ (২৪)। তিনি উপজেলার লামনীগাঁও গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। এর আগে গত রোববার সকালে তিনি বাড়ি থেকে সিলেট শহরে যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়ে নিখোঁজ হন।

আরও পড়ুন

সিলেটে হাওর থেকে উদ্ধার পোড়া লাশ যুক্তরাজ্যপ্রবাসীর

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ইমরান আহমদ কিরগিজস্তানপ্রবাসী ছিলেন। তিনি গত ডিসেম্বর দেশে ফেরেন। জানুয়ারিতে পারিবারিকভাবে তাঁর বিয়ে হয়। নিখোঁজের পর পরিবারের পক্ষ থেকে খোঁজাখুঁজি চলছিল। গতকাল বিকেলে স্থানীয় লোকজন সীমান্ত এলাকার ঝোপে একটি ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

পরিবারের অভিযোগ, ইমরানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বাবা নজরুল ইসলাম আটজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করেন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম খান বলেন, প্রাথমিক তদন্তে পূর্ববিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। আপাতত ওই মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

এর আগে গতকাল দুপুরে সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার একটি হাওর থেকে আগুনে পোড়া অবস্থায় এক যুক্তরাজ্যপ্রবাসীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত বুরহান উদ্দিন (৫৯) সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি সিলেট নগরের আম্বরখানা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। গত ২৯ জানুয়ারি দেশে ফেরার পর ৩০ জানুয়ারি কুলাউড়ার পথে নিখোঁজ হন।

জকিগঞ্জ থানার ওসি আবদুর রাজ্জাক জানান, আজ বুধবার দুপুর পর্যন্ত পরিবার কোনো মামলা করেনি, তবে প্রস্তুতি চলছে। পরিবারের কয়েকজন সদস্য যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফিরলে তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন