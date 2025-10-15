সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে এবার নিউইয়র্কে কর্মসূচি

সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে এবার নিউইয়র্কে কর্মসূচি
ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক দ্রুত সংস্কার ও যাতায়াতের দুর্ভোগ দূর করার দাবিতে সিলেটে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে এক সপ্তাহ ধরে একের পর এক কর্মসূচি চলছেই। একই দাবিতে এবার যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সিলেটের লোকজন প্রতিবাদী কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন।
প্রবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী সিলেটের লোকজনের উদ্যোগে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ডাইভার্সিটি প্লাজা এলাকায় প্রতিবাদী অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে। ‘বিরক্ত সিলেটবাসী’ ব্যানারে বাংলাদেশ সময় আজ বুধবার রাত একটার (যুক্তরাষ্ট্রের সময় বেলা তিনটা) দিকে এ কর্মসূচি পালিত হবে।
প্রতিবাদী অবস্থান কর্মসূচির আয়োজকদের একজন হচ্ছেন নিউইয়র্কপ্রবাসী মাহবুবুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘ক্রমাগত বঞ্চনায় সিলেটবাসীর হতাশা ও বিরক্তি চরমে পৌঁছেছে। সিলেটের সাধারণ মানুষ ন্যায্য দাবি নিয়ে এখন রাজপথে আছে। এ অবস্থায় আমরা প্রবাসীরাও নীরব থাকতে পারি না। তাই প্রতিবাদী কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।’
মাহবুবুর রহমান আরও বলেন, ‘ঢাকার সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলের এবং ঢাকা-চট্টগ্রামের সড়ক যোগাযোগ উন্নত হয়েছে। কিন্তু ঢাকা-সিলেট সড়ক যোগাযোগ ভেঙে পড়েছে। অথচ দেখার কেউ নেই। এ সুযোগে সিন্ডিকেট করে বিমানভাড়া বাড়ানো হচ্ছে। প্রবাসীরা দেশে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এসব দুর্ভোগের প্রতিকার চাইবেন প্রবাসী সিলেটিরা।’
এদিকে ‘যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটের প্রবাসীবৃন্দ’ ব্যানারে লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে সেখানকার সময়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টায় বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। সিলেটের উন্নয়নে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে এ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন প্রবাসী সিলেটিরা।
ঢাকায় হবে মানববন্ধন
সিলেট রুটে দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালুসহ রেলপথ সংস্কার এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হবে। ‘ঢাকাস্থ বৃহত্তর সিলেটবাসী’ ব্যানারে আগামী শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় এ কর্মসূচি হবে।