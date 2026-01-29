হাফপ্যান্ট পরা, কাপড়ে মুখ বাঁধা, কিরিচ হাতে মধ্যরাতে ঘরে ডাকাত দল

হাফপ্যান্ট পরা, কাপড়ে মুখ বাঁধা, কিরিচ হাতে মধ্যরাতে ঘরে ডাকাত দল
পরনে হাফপ্যান্ট। মুখে কাপড় বাঁধা। হাতে কিরিচ। গতকাল বুধবার মধ্যরাতে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর কোপাদিয়া এলাকায় একটি ঘরে ডাকাতি করতে যায় ডাকাত দল। ডাকাতদের হামলায় আহত হন দুজন। তবে ঘরের লোকজনের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় ডাকাত দল।
সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ করা এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হাতে কিরিচ নিয়ে হাফপ্যান্ট পরা তিনজন ডাকাত আবুল হাশেমের ঘরে ঢুকে পড়েন। তখন ঘুমে ছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ডাকাত দল হাশেমকে ঘুম থেকে তুলে কিরিচ দিয়ে কোপানোর ভয় দেখায়। তখন পরিবারের অন্য সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে যান। হঠাৎ মধ্যরাতে ঘরের মধ্যে সশস্ত্র ডাকাত দল থেকে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করতে থাকেন। চিৎকার করায় আবুল হাশেম ও তাঁর স্ত্রীকে কুপিয়ে আহত করে ডাকাত দল। আশপাশের লোকজন চিৎকার করতে থাকলে ডাকাত দল ঘরের ওপরে ছাদের দরজা খুলে পালিয়ে যায়।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাহফুজুর রহমান আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, বাসার ছাদের দরজা দিয়ে ডাকাত দল ঘরে প্রবেশ করে। পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করায় হাশেম ও তার স্ত্রীকে আহত করে ডাকাত দল। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে পুলিশ। ডাকাত দল কোনো মালামাল নিয়ে যেতে পারেনি।