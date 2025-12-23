জেলা

কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
কুমিল্লায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও দেবীদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাকিবুল ইসলামের কাছ থেকে এনসিপির নেতা-কর্মীরা হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে দেবীদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন দলের নেতা-কর্মীরা।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও দেবীদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাকিবুল ইসলামের কাছ থেকে এনসিপির নেতা-কর্মীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। হাসনাত আবদুল্লাহর বাড়ি দেবীদ্বারে। তিনি এই আসনে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় উপস্থিত ছিলেন দেবীদ্বার উপজেলা এনসিপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম, যগ্ম সমন্বয়কারী শামিম কাউছার, সাইফুল ইসলাম, সদস্য কাজী নাসির মিয়া, রাফসান সিদ্দিকী, জুলাই আন্দোলনে শহীদ তন্ময়ের বাবা শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম জানান, কুমিল্লা-৪ আসনে আজ ৪টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এ পর্যন্ত মোট ১২টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপি থেকে পাঁচটি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি, এনসিপি একটি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ একটি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি, খেলাফত মজলিশ একটি, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ একটি এবং গণ অধিকার পরিষদ একটি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন