জিএমপি কমিশনারকে প্রত্যাহার, দায়িত্বে অতিরিক্ত কমিশনার জাহিদুল হাসান

জিএমপি কমিশনারকে প্রত্যাহার, দায়িত্বে অতিরিক্ত কমিশনার জাহিদুল হাসান
গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার মো. নাজমুল করিম খানকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব নিয়েছেন অতিরিক্ত কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান। মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) মো. তাহেরুল হক চৌহান।
পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘গাজীপুরের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নিকট দায়িত্বভার অর্পণ করে আপনাকে ২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেওয়া হলো।’
নাজমুল করিম খান গত বছরের ১১ নভেম্বর জিএমপি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং চলতি বছরের ১ মে তিনি বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর দায়িত্বের সময়ে জিএমপির আওতাধীন এলাকায় ছিনতাই, চাঁদাবাজি বেড়েছে। অপহরণ ও ধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে। সন্ধ্যা হলেই সড়কে চলাচলে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে।
পুলিশ সদর দপ্তরের এক অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদনে গাজীপুরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি উঠে এসেছে। সাম্প্রতিক ওই প্রতিবেদনে শহরটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ‘খুবই খারাপ’ বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, জিএমপিতে চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতি বেড়েছে। দিনের বেলায় এসব ঘটনা ঘটলেও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (ওসি) নীরব ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা মাদক ব্যবসায়ী ও ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের মাসোহারা আদায় করেন।
এ ছাড়া জিএমপি কমিশনার নাজমুল করিম খান প্রতিদিন ঢাকার গুলশানের বাসা থেকে গাজীপুরে যাওয়ার সময় টঙ্গীর কলেজগেট এলাকায় উড়ালসড়ককে একমুখী করে দেওয়া হয়। এ সময় গাজীপুর থেকে ঢাকামুখী লেন বন্ধ করা হয়। আবার কমিশনার ঢাকায় ফেরার সময় একইভাবে গাজীপুরের ভোগড়া এলাকার উড়ালসড়ক একমুখী করে দেওয়া হয়। তখন গাজীপুরমুখী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ও পুলিশ সদর দপ্তরের ওই প্রতিবেদনে উঠে আসে।
এসব বিষয় নিয়ে প্রথম আলোতে গত ২৩ আগস্ট ‘শিল্পের শহরে সন্ধ্যা হলেই আতঙ্ক, ১৯ জায়গা বেশি বিপজ্জনক’, ২৪ আগস্ট ‘পুলিশ কমিশনার থাকেন ঢাকায়, রাস্তা বন্ধ করে ঢোকেন গাজীপুরে’ শিরোনামে এবং ২৫ আগস্ট ‘২২ বস্তিতে মাদকের আখড়া, ভাগ যায় পুলিশের পকেটেও’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
দুই থানার ওসিকে বদলি
জিএমপির টঙ্গী পূর্ব ও পশ্চিম থানার দুই ওসিকে বদলি করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, গত রোববার টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলামকে চট্টগ্রাম রেঞ্জে এবং টঙ্গী পশ্চিম থানার ওসি ইসকান্দার হাবিবুর রহমানকে সিলেট রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে।