এক্সপ্রেসওয়েতে পিকআপের পেছনে বাসের ধাক্কা, চালকের মৃত্যু

এক্সপ্রেসওয়েতে পিকআপের পেছনে বাসের ধাক্কা, চালকের মৃত্যু
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে মালবাহী পিকআপের পেছনে বাসের ধাক্কায় পিকআপের চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পিকআপটির চালকের সঙ্গী আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত তিনটার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের ধলেশ্বরী সেতুর ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আজ রোববার সকাল ১০টা পর্যন্ত হতাহতদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। নিহত চালকের বয়স ৩৫-৩৬ বছর এবং আহতের বয়স ২২-২৩ বছর হতে পারে বলে ধারণা করছে হাইওয়ে পুলিশ। আহত ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার রাতে মুরগীবাহী একটি পিকআপ ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। রাত তিনটার দিকে পিকআপটি ধলেশ্বরী সেতুর ঢালে এলে ওই পথে যাওয়া একটি বাস পিকআপটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ফলে পিকআপটি উল্টে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপের চালক মারা যান। আহত হন চালকের সঙ্গে থাকা আরেকজন। পরে হাঁসাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশকে খবরটি জানানো হয়।
হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, বাসটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে। নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) খবর দেওয়া হয়েছে। নিহত ব্যক্তির লাশ ও পিকআপটি হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে।