‘তোমরা আরও বহু দূর এগিয়ে যাবে’

মৌলভীবাজারে জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা
‘তোমরা আরও বহু দূর এগিয়ে যাবে’
রোদ ঝলমলে সকাল, সঙ্গে ছিল হালকা-ঝিরিঝিরি হাওয়া। আকাশের নীল ছুঁয়ে ভাসছে টুকরো-টুকরো সাদা কিছু মেঘ। তখনো চারপাশে ঘুমভাঙা ঢুলুঢুলু পরিবেশ, প্রকৃতি। এরই মধ্যে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয় মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কেউ একা, কেউ অভিভাবকের সঙ্গে সেখানে আসে। আবার কেউ আসে বন্ধুবান্ধবসহ। দেখতে দেখতে কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে, কথায়-আলাপে মুখর হয়ে ওঠে স্থানটি।
আজ সোমবার সকালে মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শিক্ষার্থীরা এসেছিল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে।
অনলাইনে নিবন্ধনের আমন্ত্রণ কার্ড নিয়ে সংবর্ধনায় উপস্থিত হয় সবাই। আমন্ত্রণ কার্ড হাতে নিয়ে সারিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে ক্রেস্ট ও স্ন্যাকস। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর এই আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’।
অনুষ্ঠানস্থলে সকাল ৯টায় আসার কথা, কিন্তু সকাল আটটার আগেই অনেকে এসে হাজির। তাদের অনেকেই এসেছে বিভিন্ন উপজেলা ও অনেক দূরের গ্রাম থেকে। সকাল নয়টা বাজতেই নির্দিষ্ট বুথের সামনে লাইনে থাকা শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ক্রেস্ট ও স্ন্যাকসের ব্যাগ। এসব সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা একে একে মিলনায়তনের ভেতর আসন নিতে থাকে।
কৃতী শিক্ষার্থী ও আবৃত্তিশিল্পী তাওফিকা মুজাহিদের সঞ্চালনায় শুরু হয় মঞ্চের আয়োজন। সকাল ১০টায় শিল্পীদের কণ্ঠে বেজে ওঠে জাতীয় সংগীত। সংগীত প্রশিক্ষক সুপ্রিয়া মিশ্রের নেতৃত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা জাতীয় সংগীতে অংশ নেয়। পরে সম্প্রতি রাজধানী উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন মৌলভীবাজারে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আকমল হোসেন। এর পর পরিবেশন করা হয় থিম সং। নৃত্যপ্রশিক্ষক রুমন আহমদের পরিচালনায় আর এ ড্যান্স ক্লাবের শিল্পীরা এতে অংশ নেন। বক্তব্য দেন বৃক্ষরোপণকারী গাছপ্রেমিক বিষ্ণু হাজরা (রাজু)। বিষ্ণু হাজরা বলেন, পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে। বায়ূ দূষণ হচ্ছে। আগামী পৃথিবীকে রক্ষা করতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে গাছ লাগাতে হবে।
অবসরপ্রাপ্ত কলেজশিক্ষক ও মৌলভীবাজার পাবলিক লাইব্রেরি পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহ আবদুল ওয়াদুদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘এই পথ পাড়ি দেওয়া তোমাদের জন্য সহজ ছিল না। অনেক কষ্টের মধ্যে এগিয়ে যেতে হয়েছে। প্রত্যাশা করি, তোমরা আরও বহুদূর এগিয়ে যাবে। তোমাদের এই অগ্রযাত্রায় অভিভাবক, শিক্ষকদের অবদান আছে। মনে রাখতে হবে, এ পর্যায়ে আসতে সর্বস্তরের মানুষেরও অবদান আছে।’
কৃতী শিক্ষার্থী আর্য সরকার বলে, সে খলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। পড়াশোনার ক্ষেত্রে অতটা এগিয়ে ছিল না। পরীক্ষার আগের চার-পাঁচ মাস নিজের মতো করে ভালো কিছুর আশা নিয়ে পড়ালেখা করে এই ফলাফল করেছে। অপর শিক্ষার্থী শিউলি আক্তার বলেছে, তার পরিশ্রমের ফলাফল উদ্যাপনের সুযোগ করে দেওয়ায় শিখো-প্রথম আলোকে ধন্যবাদ।
এরপর কৃতী শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে আবৃত্তি করে ঐশী চন্দ এবং নৃত্য পরিবেশন করে তুলনা ধর তুষ্টি ও বিততি রায় বিদ্যা।
অভিভাবকদের মধ্য থেকে মতামত প্রকাশ করেন রোখসানা আক্তার ও মোহাম্মদ শামীম আল মামুন। রোখসানা বলেন, ‘আমাদের সন্তানদের সংবর্ধনা দেওয়ায় প্রথম আলোকে অভিনন্দন। শিক্ষার্থীরা যেমন কষ্ট করেছে, তেমনি অভিভাবকদের চোখেও ঘুম ছিল না। তোমরা স্বপ্ন দেখো, বড় হও।’ অভিভাবক শামীম আল মামুন বলেন, ‘তোমাদের হাত ধরে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে।’
বক্তব্য দেন প্রথম আলোর বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক সুজয় মহাজন। এরপর ছিল স্থানীয় ব্যান্ডদল টিম আউটকাস্টের পরিবেশনা। টিম আউটকাস্ট পরপর কয়েকটি গান গেয়ে মাতিয়ে তোলে মিলনায়তনকে। সবশেষে ছিল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ। উপস্থিত অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের বই তুলে দেন। একরাশ উচ্ছ্বাসের রেশ তখনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে। মৌলভীবাজারে জিপিএ–৫ পাওয়া চার শতাধিক শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় অংশ নিতে নিবন্ধন করে।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।