গোপালগঞ্জে আদালতের সামনের সড়কে বিস্ফোরণ

প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ
সড়কে বিস্ফোরণের চিহ্ন। শুক্রবার রাতে গোপালগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনের সড়কেছবি: প্রথম আলো

গোপালগঞ্জে দুটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ফটকের সামনের রাস্তায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

গোপালগঞ্জ জেলা পুলিশের বিশেষ শাখার (ডিএসবি) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহাম্মদ সরোয়ার হোসেন জানান, রাত ৯টার দিকে পরপর দুবার বিকট শব্দ শোনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

প্রত্যক্ষদর্শী মাহফুজ আহমেদ নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘রাত নয়টা বা তার কিছু পর আমি কোর্টের সামনে দিয়ে মডেল স্কুলের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পরপর দুটি বিকট শব্দ শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম আশপাশে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বাজি ফোটানো হচ্ছে। পরে জানতে পারি আদালতের সামনে দুর্বৃত্তরা পটকার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।’

ঘটনাস্থলের কাছেই গোপালগঞ্জ ফুটবল স্টেডিয়াম ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে সড়কের কিছু অংশে হলুদাভ দাগ।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সরোয়ার হোসেন জানান, ঘটনাস্থল থেকে কিছু পাউডারজাতীয় পদার্থ আলামত হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ঘটনার সময় আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা শনাক্ত করা হবে।

পুলিশ বলছে, সংবেদনশীল এলাকায় এই বিস্ফোরণকে গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

