রাজশাহীতে ভুট্টাখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সাভার থেকে একজন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে ভুট্টাখেত থেকে নারীর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় সাভার থেকে একজন গ্রেপ্তার
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ভুট্টাখেত থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার সাভার উপজেলার কলমা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. ফিরোজ (২৫)। তিনি পুঠিয়া উপজেলার উজালপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে। এর আগে চলতি বছরের ২৬ মে উজালপুর গ্রামের মফিজ উদ্দিনের স্ত্রী সূর্য বেগমের (৬৫) মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহী র্যাব-৫–এর অধিনায়কের কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
র্যাব জানায়, ২৬ মে বিকেলে পুঠিয়ার উজালপুর গ্রামের উজালপুর বিল এলাকা থেকে ছাগল আনতে যান সূর্য বেগম, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরও তিনি বাড়ি না ফেরায় খুঁজতে বের হন তাঁর ছেলে এরশাদ। এ সময় এরশাদের সঙ্গে তাঁর ফুফাতো ভাই ছিলেন। উজালপুর বিলে ছাগল দুটি বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেও সূর্যকে খুঁজে পাননি তাঁরা। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে সেখান থেকে ছয় ব্যক্তিকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখেন। পরে রাত সাড়ে আটটার দিকে ওই এলাকার একটি ভুট্টাখেতের ভেতর মুখ ও গলা ওড়না দিয়ে প্যাঁচানো অবস্থায় সূর্য বেগমের মরদেহ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় এরশাদ বাদী হয়ে পুঠিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
ওই মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে জানিয়ে র্যাব জানায়, অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি র্যাব ওই ঘটনার ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামিদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় র্যাব-৫ ও র্যাব-৪–এর যৌথ অভিযানে সাভারের কলমা এলাকা থেকে ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-৫–এর উপপরিচালক মেজর আসিফ আল রাজেক বলেন, ফিরোজ ওই দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় আজ পুঠিয়া থানায় আসামিকে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।