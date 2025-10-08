আট দফার ইশতেহার দিল ছাত্রদল, শিক্ষা-গবেষণায় গুরুত্ব

চাকসু নির্বাচন
আট দফার ইশতেহার দিল ছাত্রদল, শিক্ষা-গবেষণায় গুরুত্ব
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে আট দফার ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল। আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ইশতেহার ঘোষণা করা হয়।
প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী আইয়ুবুর রহমানের সঞ্চালনায় ইশতেহার পাঠ করেন ভিপি পদপ্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘ইশতেহারে আমরা শিক্ষার্থীদের দাবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল সর্বদা শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। আমরা নিয়মিত চাকসু নির্বাচন হওয়ার ব্যাপারেও সোচ্চার থাকব।’
ইশতেহারে শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল নির্বাচিত হলে অনলাইন স্টুডেন্ট পোর্টাল চালু করা হবে। এর মাধ্যমে ক্লাস রুটিন, ফলাফলের তথ্য জানাসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। এ ছাড়া ম্যাটল্যাব স্থাপন এবং গবেষণার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে আধুনিকায়ন করে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা, প্রতিটি হলে পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা এবং শহরের ২ নম্বর গেটে গ্রন্থাগারের শাখা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।
ইশতেহারে বলা হয়, সেশনজট নিরসন, ওপেন ক্রেডিট ও ক্রেডিট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রশাসনিক জটিলতা কমাতে ‘লাঞ্চের পরে আসেন’ সংস্কৃতি দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতা বৃদ্ধি, হলে সিট সংরক্ষণ, ব্রেইল বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
খাদ্য ও আবাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বলা হয়, ক্যানটিন ও হলগুলোর খাবারের মান উন্নয়নে ভর্তুকি বাড়ানো হবে। নিয়মিত খাবারের মান যাচাই এবং সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ক্যাম্পাসে রূপান্তরের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ‘একটি সিট ও একটি পড়ার টেবিল’ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ইশতেহারে। অব্যবহৃত ভবন সংস্কার করে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানানো হয়।
নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণে সন্ত্রাস, দখলদারি ও ভয়ভীতিমুক্ত ক্যাম্পাস গড়ার অঙ্গীকার করা হয় ইশতেহারে। বলা হয়, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা হবে। ক্যাম্পাসজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা এবং একটি নিবেদিত হেল্পলাইন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। সাইবার বুলিং ও যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা সেল গঠন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিটি হলে ভর্তুকিতে স্যানিটারি প্যাড ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, নারী মেডিকেল অফিসার ও সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর নিয়োগ এবং মেডিকেল সেন্টারে নারী কর্নার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ছাড়া মেয়েদের হলে ফার্মেসি, সুপারশপ, জিমনেসিয়াম ও ইনডোর গেমিং স্পেস স্থাপন এবং মসজিদে নারীদের নামাজের স্থান নির্ধারণের উদ্যোগের কথাও জানানো হয়।
পরিবহনব্যবস্থার উন্নয়নে শাটল ট্রেনের বগি ও ট্রিপ বৃদ্ধি, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বগি সংযোজন, বিশেষ বাস সার্ভিস ও ই-কার চালুর পরিকল্পনা জানানো হয়। পাশাপাশি শাটল ট্রেন, বাস ও ই-কার ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি মুঠোফোন অ্যাপ তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক পরিবহনের তথ্য জানতে পারেন।
স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে মেডিকেল সেন্টারকে ১০০ শয্যার হাসপাতালে রূপান্তর, ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসক ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা, ব্লাড ব্যাংক স্থাপন, স্বাস্থ্যবিমা চালু এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ক্যাম্পাসে ফার্মেসি স্থাপন, ফার্স্ট এইড বক্স রাখা এবং ‘জিরো প্লাস্টিক’ ক্যাম্পাস করার উদ্যোগের বাস্তবায়নের ঘোষণাও দেওয়া হয়।
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কার্যক্রমের প্রসারে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাসচর্চা এবং একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা জানানো হয়। পাশাপাশি অন্তর্বিভাগ ও আন্তহল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন, আধুনিক সুইমিংপুল ও কেন্দ্রীয় জিমনেসিয়াম নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।
ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অন-ক্যাম্পাস ঘণ্টাভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা, শিক্ষাঋণ, অ্যালামনাই বৃত্তি, জব ফেয়ার, স্টার্টআপ সহায়তা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষা শেখার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনাও তুলে ধরা হয় ইশতেহারে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্যানেলের জিএস প্রার্থী শাফায়েত হোসেনসহ প্যানেলের বাকি প্রার্থীরা। এ ছাড়া উপস্থিতি ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান প্রমুখ।
গত ১৮ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করে ছাত্রদল। তাদের প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে (জিএস) প্রার্থী হয়েছেন ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের মো. শাফায়াত হোসেন।