চলন্ত লরির পেছনে দৌড়, মাথায় আঘাত লেগে শিশুর মৃত্যু

চলন্ত লরির পেছনে দৌড়, মাথায় আঘাত লেগে শিশুর মৃত্যু
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় লরির পেছনের ধাক্কা লেগে সাব্বির হোসেন (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের বামনগাঁও গ্রামের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাব্বির ওই গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।
এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে বামনগাঁও গ্রামের সামনের সড়ক দিয়ে একটি লরি যাচ্ছিল। এ সময় শিশু সাব্বির কৌতূহলবশত লরিটির পেছনে দৌড় দেয়। একপর্যায়ে লরিটি হালকা গতিতে চললে শিশুটির মাথা লরির পেছনে ধাক্কা লাগে। এতে সে সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শেখ তালাত মাহমুদ তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মাথায় আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।
নিহত সাব্বিরের দাদা শুকুর আলী বলেন, ‘অসাবধানতার কারণেই আমার নাতিটাকে হারাতে হলো। মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।’
কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিদ্দিক হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মৃত্যু নিয়ে অভিযোগ না থাকায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুটির মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ নিয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।