টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুনের ঘটনার ছয় দিন পর মামলা

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুনের ঘটনার ছয় দিন পর মামলা
গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনার ছয় দিন পর মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা জোন-৩-এর উপসহকারী পরিচালক আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে টঙ্গী পূর্ব থানায় মামলাটি করেন।
ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, চারজনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ১৫–২০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। ওই চার আসামি হলেন রাসায়নিক গুদামটির মালিক ইসমাইল হোসেন (৪২), সোলাইমান (৩৫), তাজুল ইসলাম (৪০) ও রাকিব (৩৮)।
এর আগে রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ডে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার ওয়্যারহাউস পরিদর্শক খন্দকার জান্নাতুল নাঈম, ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ ও নুরুল হুদা এবং পার্শ্ববর্তী দোকানের কর্মচারী মো. আল আমিন মারা যান।
পুলিশ জানায়, গত সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সাহারা মার্কেট এলাকার ওই রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের তিনজন কর্মী ও পার্শ্ববর্তী দোকানের একজন কর্মচারী অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই চারজনের মৃত্যু হয়। অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনার পর থেকে টঙ্গী এলাকার শতাধিক রাসায়নিক কারখানা বন্ধ রয়েছে।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহেদুজ্জামান বলেন, ঘটনার পর থেকেই গুদামের মালিক ওই চার আসামি পলাতক। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।