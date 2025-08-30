মিয়ানমারে পাচার হচ্ছে আলু আর শীতলপাটিও

মিয়ানমারে পাচার হচ্ছে আলু আর শীতলপাটিও
মিয়ানমার পাচারকালে ৮৭ বস্তা আলু এবং ৯০০টি শীতলপাটি জব্দ করেছে কোস্টগার্ড। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। গত শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটায় কোস্টগার্ড স্টেশন কক্সবাজার সদর থানার নাজিরারটেক সংলগ্ন সমুদ্র এলাকা থেকে মালামালগুলো জব্দ করা হয়। বিকেলে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সিয়াম-উল-হক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোস্টগার্ড স্টেশন কক্সবাজারের সদস্যরা নাজিরারটেক সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান। অভিযানে সন্দেহজনক ফিশিং বোটকে থামার সংকেত দিলে বোটটি সংকেত অমান্য করে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।
বোটটিকে ধাওয়া করলে সেটি নাজিরারটেক বেরনপাড়া সংলগ্ন এলাকায় চরে গিয়ে থামে। এরপর পাচারকারীরা পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা ৬ লাখ ২ হাজার ২৫০ টাকা মূল্যের ৮৭ বস্তা আলু এবং ৯০০টি শীতলপাটি জব্দ করা হয়। এ সময় তলা ফেটে বোটটি পানিতে ডুবে যায়।
সীমান্তের একাধিক সূত্র জানায়, রাখাইন রাজ্যে বর্তমানে খাদ্যসংকট চলছে। সেখানকার বাসিন্দারের পাশাপাশি আরাকান আর্মিকেও এই সংকট বেশ ভোগাচ্ছে। দুই দেশের চোরাকারবারিরা বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের অন্তত ৩৮টি পয়েন্ট দিয়ে চাল, ডাল, আলু, ভোজ্যতেল, জ্বালানি তেল, ইউরিয়া সার, দুধ, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাচার করছে। বিনিময়ে আনা হচ্ছে অস্ত্র-গুলি, ইয়াবা ও ক্রিস্টাল মেথ আইসের মতো চালান।