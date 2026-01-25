জেলা

আমরা একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ চাই: মাহমুদুর রহমান মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
নির্বাচনী প্রচারণায় মাহমুদুর রহমান মান্না। আজ রোববার বিকেলে বগুড়ার মহাস্থানগড়ের একটি দোকানেছবি: প্রথম আলো

বগুড়া–২ (শিবগঞ্জ) আসনে নাগরিক ঐক্যের প্রার্থী ও দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, ‘জনগণের যেটা কল্যাণ হয়, নতুন বাংলাদেশের জন্য, যে বাংলাদেশে বাস করে সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়, সে রকম বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচন করতে হবে। আমরা একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ চাই। যদি উল্টাটা হয় যে গায়ের জোর আছে, ধান্দাবাজি আছে, চান্দাবাজি আছে, মাস্তানি আছে, গায়ের জোরে প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনকে নিজের মতো করে করার চেষ্টা আছে, তবে সেটা নির্বাচন হবে না।’

আজ রোববার বিকেলে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় ও নির্বাচনী প্রচারের সময় মাহমুদুর রহমান মান্না এ কথা বলেন। এর আগে তিনি মহাস্থানগড়ে হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত ও মাজার মসজিদে আসরের নামাজ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, মহাস্থানগড়ে নির্বাচনী প্রচার শেষে সন্ধ্যায় মাহমুদুর রহমান মান্না শিবগঞ্জ পৌরসভার আঁচলাই, তেঘরী, চক ভোলাখা, অর্জুনপুর, রাঙ্গামাটি, বাগমারা ও বানাইল মহল্লায় গণসংযোগ করেন।

মহাস্থানগড়ে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ‘কোনো জোট বা আসন সমঝোতায় না থাকলেও ভোটে জেতার আশা আছে বলেই সব রকম বাধা পেরিয়ে লড়াই করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি।’ স্বৈরাচার পতনের পর কোনো জোট নেই দাবি করে তিনি বলেন, ‘জোট নেই, তবে নির্বাচনী সমঝোতা রয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশ ও কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের লড়াই করছি। শেষ দিন পর্যন্ত সেই সমঝোতার ব্যাপারে আশাবাদী।’

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘এবারের নির্বাচন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যবার সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন হয়। এক নদী রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। আমাদের স্লোগান—এবার বদলে দাও বাংলাদেশ। এবার বদলে দেওয়ার জন্য নির্বাচন। এ রকম নির্বাচন হতে হবে যে নির্বাচন আগের চেয়ে আলাদা। নির্বাচনটা বদলে যাক। এবার গা–জোরি নেই, গলাবাজি নেই, মিথ্যাচার নেই, দলবাজি নেই, অর্থের জোর নেই। একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন নির্বাচন করতে হবে। এ রকম নির্বাচন আমরা করতে চাই, যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যিনি বা যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা এ দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে কাজ করবেন। নিজের ও দলীয় প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করবেন না।’

