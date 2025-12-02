জেলা

সিলেট মহানগরে রাত সাড়ে নয়টার পর বন্ধ রাখতে হবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
পুলিশ কমিশনারের সভাপতিত্বে সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়। গতকাল সোমবারছবি: প্রথম আলো

সিলেট মহানগরে হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান ছাড়া সব ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আগামী রোববার থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে নয়টার পর বন্ধ রাখতে হবে। এ ছাড়া চলতি মাসের মধ্যে সব বিপণিবিতানের পার্কিংয়ের স্থান উন্মুক্ত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভা শেষে এসব সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

সভায় মহানগরের বিভিন্ন বাজার কমিটির নেতারা অংশ নেন। পরে রাত সোয়া আটটার দিকে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সভার সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সিলেট মহানগর এলাকার হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ওষুধের দোকান ছাড়া সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। আগামী রোববার থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মহানগরের যেসব মার্কেট ও শপিং মলের নকশায় পার্কিং স্পেস থাকা সত্ত্বেও সেখানে দোকান বা অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলো সরিয়ে পার্কিংয়ের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এ নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন