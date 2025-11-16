চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড
এইচএসসিতে পুনর্নিরীক্ষণে জিপিএ-৫ পেলেন আরও ৩২ জন
২০২৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩২ জন পরীক্ষার্থী। আর ফেল থেকে পাস করেছেন ৩৯৩ জন পরীক্ষার্থী। চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষা শাখা এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আজ রোববার সকালে পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা প্রথম আলোকে জানান, এবার ২৮ হাজার ৩৪১ জন শিক্ষার্থী ১ লাখ ১০ হাজার ২২৯টি উত্তরপত্রের ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ১ হাজার ২৩৬ জন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে।
চট্টগ্রাম বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী বলেন, নতুন করে ৩২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। একাধিক বিষয়ে নম্বর পরিবর্তন হয়েছে এমন শিক্ষার্থী ১০ জন। কেউ দুই বিষয়ে, কেউ চার বিষয়ে উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেছিলেন। অনেকের এক বিষয়ে গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে, তবে সার্বিক ফলাফল ফেল থেকে গেছে।
এর আগে গত ১৬ অক্টোবর উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫২ দশমিক ৫৭। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৬ হাজার ৯৭ জন। পাস করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩ হাজার ৫৬০ জন। সব মিলিয়ে এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৭০ জন। নতুন ফলাফল অনুযায়ী, এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন মোট ৬ হাজার ১২৯ জন। পাস করেছেন ৫৪ হাজার ৭৯৬ জন।