জেলা

কুমিল্লায় পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালালেন আসামি, গাড়ি ভাঙচুর, আহত ৩

প্রতিনিধি
কুমিল্লা
কুমিল্লায় পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান আসামি। এ সময় পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আজ শনিবার দুপুরে কুমিল্লা শহরের ধর্মপুর এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

কুমিল্লায় তল্লাশির সময় মাদক, ছুরিসহ এক যুবককে আটকের পর তাঁকে ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আটক যুবক পুলিশের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান। হামলায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানায়, আজ শনিবার দুপুরে কুমিল্লা শহরের ধর্মপুর রেলগেট এলাকায় কোতোয়ালি মডেল থানা–পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানোর সময় গাঁজা, ছুরিসহ মো. রবিন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করে। আটকের পর জানা যায়, তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। তিনি ধর্মপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ১০টি মামলা রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ধর্মপুর এলাকার চেকপোস্টে মাদকসহ রবিনকে পুলিশ আটক করলে সেখানে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এ সময় রবিনের সহযোগীরা পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকেন। তাঁরা পুলিশের কাছ থেকে রবিনকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে রবিন এক পুলিশ সদস্যের হাতে কামড় দিয়ে পালিয়ে যান। হামলায় পুলিশের একটি গাড়ির গ্লাস ভাঙাসহ আরও ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ, র‌্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. রাশেদুল হক চৌধুরী বলেন, হামলায় আহত পুলিশ সদস্যদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। হামলাকারীরা মাদক ব্যবসায়ী। ঘটনার পর অভিযুক্ত আসামি ও হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের আটক করতে অভিযানে নেমেছেন পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ভিডিও ফুটেজ দেখে এখন পর্যন্ত ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যদের ধরতে অভিযান চলছে। পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

