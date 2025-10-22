সাতকানিয়ায় তৈরি হচ্ছিল কুমিল্লার রসমালাই, দুই লাখ টাকা জরিমানা

সাতকানিয়ায় তৈরি হচ্ছিল কুমিল্লার রসমালাই, দুই লাখ টাকা জরিমানা
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় অনুমোদন ছাড়া কারখানা খুলে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে তৈরি হচ্ছিল রসগোল্লা, রসমালাই, দইসহ নানা পদের মিষ্টি। এসব মিষ্টি আবার বিক্রি হচ্ছিল কুমিল্লার বিখ্যাত মাতৃভান্ডার মিষ্টির প্যাকেটে। খবর পেয়ে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার কেরানীহাট কাঁচাবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান। অভিযানে কারখানার মালিক মো. আজিজকে (৪৮) দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, কারখানাটিতে মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত পোড়া তেল, পচা ছানা, নষ্ট শিরা ও মেয়াদোত্তীর্ণ বিভিন্ন উপকরণ পাওয়া যায়। মিষ্টিগুলো উৎপাদনের পর কুমিল্লার মাতৃভান্ডার মিষ্টির নাম লাগিয়ে বাজারে সরবরাহ করা হতো।
খোন্দকার মাহমুদুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মো. আজিজ নামের এক ব্যক্তিকে ২০০৯ সালের ভোক্তা অধিকার আইনে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং কারখানাটি বন্ধ করা হয়। জব্দ করার পর বিপুল পরিমাণ মিষ্টি পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।