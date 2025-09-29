পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই কলেজছাত্রের

পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে প্রাণ গেল দুই কলেজছাত্রের
বগুড়ায় মহাসড়কে পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় দুই কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে নয়টার দিকে সদর উপজেলার গোকুল খোলারঘর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষার্থীরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার পাকুড়তলা মেঘাখোর্দ্দ গ্রামের মনতেজার রহমানের ছেলে জিহাদ হাসান সরকার (১৭) ও রহবল পূর্ব পাড়া গ্রামের ওয়াজেদ সরকারের ছেলে আদিব হাসান (১৮)।
আহত দুই বন্ধু হলেন মেঘাখোর্দ্দ গ্রামের রিফাত ও সিয়াম। তাঁদের বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত আদিব করনেশন ইনস্টিটিউশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও জিহাদ ফকির উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এইচএসসি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছয় বন্ধু তিনটি মোটরসাইকেলে বগুড়া শহর থেকে শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলার বন্দরের দিকে ফিরছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাঁরা মহাসড়কে পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। এ সময় খোলারঘর এলাকায় একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে জিহাদ ও আদিব ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপর মোটরসাইকেলে থাকা রিফাত ও সিয়াম গুরুতর আহত হন।
হাইওয়ে বগুড়ার কুন্দারহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, মহাসড়কে বেপরোয়া গতিতে পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল চালাতে গিয়ে দুই কলেজশিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। তাঁদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।