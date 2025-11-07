কিছু বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার পরেই জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত: নুরুল হক

কিছু বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার পরেই জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত: নুরুল হক
এখনো কোনো রাজনৈতিক জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানিয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক। তিনি বলেছেন, যারা ক্ষমতায় গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে ভাববে; চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও ভূমিদস্যু, মাফিয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান কী হবে—এসব বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার পরেই জোটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত তারুণ্যের রাজনৈতিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক এ কথা বলেন। তিনি জানান, কোনো রাজনৈতিক দলই সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গড়ার প্রতিশ্রুতি দেয় না। কারণ, তারা ভোটকেন্দ্র দখল ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের পৃষ্ঠপোষকতা করে।
দেশকে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা দরকার বলে মন্তব্য করেন নুরুল হক। তিনি বলেন, ‘কোনো রাজনৈতিক দলই সেটি চায় না। কারণ, সবাই ভোটকেন্দ্র দখল করার জন্য, গুন্ডামি, মাস্তানি করার জন্য তাদের (চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী) পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়। গণ অধিকার পরিষদ এই অপরাজনীতির পরিবর্তন করতে চায়, যদি আমরা সুযোগ পাই।’
জোটের প্রশ্নে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করিনি। এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করব, যারা ক্ষমতায় গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে ভাববে; পরিবর্তনের প্রশ্নে তাদের অবস্থান কী, চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও ভূমিদস্যু, মাফিয়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবস্থান কী—এসব বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার পরেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব আমরা ওই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করব কি না।’
বাংলাদেশ কোন পথে যাবে, তা আগামী নির্বাচনেই নির্ধারিত হবে বলে মন্তব্য করে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক বলেন, এই গণ–অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁরা নির্বাচনে কাদের ভোট দেবেন।
‘মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত আগামীর সমৃদ্ধ নারায়ণগঞ্জ গড়ার প্রত্যয়ে’ আয়োজিত এ সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাদিম হাসান, ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান, যুব অধিকার পরিষদের নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি সাব্বির রাজসহ গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।